Kudüs'te çatışmalar şiddetlendi: 1 ölü, 67 yaralı

2017-07-23 04:43 | www.trend.az | 1

Kudüs'ün El-Eizariya kasabasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında şiddetlenen çatışmalarda 1 kişi öldü, 67 kişi yaralandı.

Kudüs'ün El-Eizariya kasabasında İsrail güçleri ile Filistinliler arasında devam eden gerginlik akşam üstü şiddetlendi. Yaşanan çatışmalarda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü, 67 kişinin yaralandığı bildirildi. Yetkililer, 24 yaşındaki Yousuf Kashour isimli Filistin vatandaşının hayatını kaybettiğini belirtti.

Kaynak: Milliyet