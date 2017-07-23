В Швейцарии 20 человек пострадали в ДТП с трактором

2017-07-23 06:04 | www.apa.az | 3

Почти 20 гостей предсвадебной вечеринки в Швейцарии пострадали после того, как водитель трактора, в прицепе которого они ехали, потерял управление. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом пишет газета Blick.

Как сообщил представитель полиции, трактор спускался с горы и перевернулся вместе с прицепом. В результате пострадали 18 человек, трое из них получили тяжелые ранения. Их жизни ничего не угрожает, добавили в полиции.

Причина ДТП пока неясна. На место прибыли восемь карет скорой помощи, два вертолета, а также 75 пожарных, медиков и полицейских. Все пострадавшие были доставлены в больницы кантона Ааргау и города Люцерн.