Пентагон: Россия является «огромной угрозой» для Вашингтона

2017-07-23 06:41 | www.apa.az | 7

Россия имеет большой военный потенциал и является «огромной угрозой» для Вашингтона, заявил глава объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд, передает РИА «Новости».

«Наша задача не допустить конфронтации с Россией как ядерной державой, но в этом контексте нельзя забывать, что она является огромной угрозой», — сказал он.

При этом Данфорд подчеркнул, что угрозой, которая требует наиболее срочных действий, является Северная Корея.