В китайском Гуанчжоу семь человек погибли из-за падения строительного крана

2017-07-23 07:03 | www.trend.az | 5

Семь человек погибли, двое получили травмы при падении крана на одной из строек в южнокитайском мегаполисе Гуанчжоу, сообщила в воскресенье администрация района Хайчжу в соцсети Weibo, передает РИА Новости.

Инцидент произошёл вечером в субботу, когда кран сначала внезапно наклонился, а потом рухнул.

Строительная площадка принадлежит китайской госкорпорации China Communications Construction, которая занимается развитием городской инфраструктуры.

Ведётся расследование.