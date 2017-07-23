Россия и Иран способствуют стабилизации в Сирии, заявили в Пентагоне

2017-07-23 07:25 | www.apa.az | 3

Россия и Иран пока достигают определенных успехов в стабилизации в Сирии, но поскольку их задачи разные, рано или поздно они начнут конкурировать. Как передает АПА со ссылой на РИА Новости, так считает глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

"В конце концов, у Ирана и России разные задачи в Сирии. Они пока могут договариваться о стабилизации, но потом все-таки начнут конкурировать. И это единение с сирийским режимом — то, что мы скоро перестанем наблюдать", — сказал генерал, выступая на форуме по безопасности, организованном Aspen Institute.