США обеспокоены возможной покупкой Турцией C-400 у России

2017-07-23 07:57 | www.apa.az | 4

Покупка Турцией зенитной ракетной системы С-400 у России вызвало бы обеспокоенность в Вашингтоне. Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава объединённого комитета начальников штабов вооруженных сил США Джозеф Данфорд.

Неделей ранее глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что намерение Турции приобрести С-400 — ее суверенное решение.

"Были сообщения в СМИ, которые оказались неверны. Они не покупали у России системы противовоздушной обороны С-400, а если бы они сделали это, это бы вызвало обеспокоенность. Но они не сделали этого", — ответил Данфорд на вопрос, считают ли США проблемой покупку Турцией российских систем ПВО, о которых сообщили некоторые СМИ.

Гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов ранее сообщил, что технические вопросы по контракту на поставку Турции зенитных ракетных систем С-400 решены, остались только административные.