Прошло 24 года со дня оккупации Агдамa

2017-07-23 09:23 | www.oxu.az | 5

Прошло 24 года со дня оккупации Вооруженными силами Армении Агдамского района Азербайджана.

Как сообщает Oxu.Az, 23 июля 1993 года армянскими вооруженными подразделениями был оккупирован Агдамский район.

В результате оккупации под контроль армянской стороны перешли 1154 кв. километров территории Агдама. Только 22,6 процента территории Агдама с населением в 147 тысяч человек находится под контролем Азербайджана. Армяне на оккупированных территориях Агдама разрушили исторические памятники, кладбища, жилые объекты, больницы, библиотеки, предприятия и учреждения. В боях за Агдам более 6 тысяч человек стали шехидами. В настоящее время Армения, грубо нарушая пункты Гаагской конвенции «О защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта» и Парижской конвенции «О незаконном обороте культурных ценностей», продолжают грабить и разрушать культурные ценности.

До оккупации в Агдаме было 1898 социально-экономических объектов, 17 промышленных, 31 строительный, 753 торговых, 397 объекта общепита, 220 бытовых учреждений, 480 зданий социального назначения, 24 тыс. 446 жилых домов, а также 54 дошкольных заведения, 116 общеобразовательных учебных заведений, несколько высших учебных заведений, 13 домов культуры и музеев, 109 клубов культуры. По приблизительным подсчетам, в результате оккупации Агдамского района нашей стране нанесен материальный ущерб в размере 252 миллиона долларов США.

A.M.