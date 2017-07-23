YouTube тестирует функцию против ИГИЛ

2017-07-23 09:49 | www.oxu.az | 4

Google запустил на YouTube экспериментальную функцию «Метод редиректа» (Redirect Method) против «цифрового терроризма». Систему разработали совместно с мозговым центром Jigsaw, что является частью компании.

Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на TechCrunch.

Целью проекта является информационное противостояние ИГИЛ.

Когда потенциальный рекрут ИГИЛ будет искать экстремистские видеозаписи, YouTube перенаправлять его на ролики, «противостоящих террористической группировке».

Отмечается, что функция работает за счет инструментов ориентирования Adwords и роликов, которые вручную отобранные по всему YouTube.

A.M.