Азербайджан может расширить сотрудничество с Болгарией в энергосфере - посол

2017-07-23 10:00 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Энергетика остается основой сотрудничества между Софией и Баку, и Азербайджан рассматривает Болгарию не только как страну-потребителя азербайджанского газа, но и в качестве государства-транзитера на европейском пространстве, сказала в интервью Trend посол Азербайджана в Болгарии Наргиз Гурбанова.

Дипломат отметила также, что Болгария всецело поддерживает проект "Южный газовый коридор", предполагающий поставки азербайджанского газа в Европу, и считает Азербайджан ключевым игроком в этом проекте. Между Азербайджаном и Болгарией подписан договор на поставку одного миллиарда кубометров газа в год с 2020 года.

Более того, учитывая, что между 2020-м и 2030 годом в Азербайджане увеличится добыча газа, правительство и азербайджанская госкомпания SOCAR рассматривают Болгарию как очень важную транзитную страну, и в этом контексте есть серьезные шансы расширить сотрудничество, сказала посол.

Две страны в 2013 году подписали соглашение на поставки газа из Азербайджана в Болгарию, который обеспечит одну треть потребностей этой страны, сказала дипломат.

Отметим, что газ из Каспийского региона будет попадать в Болгарию по новому газопроводу между этой страной и Грецией - IGB.

IGB - газопровод, который позволит стране получать азербайджанский газ, в частности добытый со второй стадии газоконденсатного месторождения "Шах Дениз". IGB будет подключен к Трансадриатическому трубопроводу (ТАР), по которому газ с "Шах Дениз" будет поставляться на европейские рынки.

"Южный газовый коридор" является одним из приоритетных для ЕС проектов и предусматривает транспортировку 10 миллиардов кубометров азербайджанского газа из Каспийского региона через Грузию и Турцию в Европу.

На первоначальном этапе газ, который будет добываться в рамках второй фазы разработки азербайджанского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз", рассматривается в качестве основного источника для проекта "Южный газовый коридор". На более позднем этапе к проекту могут быть подключены другие источники.

Газ в рамках второй стадии разработки месторождения будет экспортироваться в Турцию и на европейские рынки путем расширения Южнокавказского газопровода и строительства TANAP и ТАР.

(Автор: Себа Агаева. Редактор: Ирина Парфёнова)