В Турции произошло два землетрясения магнитудой 4,0

2017-07-23 10:13 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В турецкой провинции Чанаккале произошло землетрясение магнитудой 4,0 в 01:12 по местному времени, сообщают турецкие СМИ.

Подземные толчки были зарегистрированы в районе Чан. Очаг залегал на глубине 14,55 километров.

Жертв и разрушений нет.

Турция расположена в сейсмоактивной зоне, и землетрясения, которые нередко приводят к человеческим жертвам, здесь происходят достаточно часто. Наиболее мощные колебания земной коры в этой стране были отмечены в 1999 году в районе Мраморного моря. Магнитуда подземных толчков тогда составила 7,4. В результате землетрясения погибло около 18 тысяч человек.