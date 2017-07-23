Уровень отношений лидеров Азербайджана и России определяет эффективность отношений двух стран – российский эксперт

2017-07-23 10:30 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Уровень отношений лидеров Азербайджана и России определяет эффективность двусторонних отношений стран, сказал Trend в субботу лидер движения "Новая Россия", политолог, известный общественный деятель Никита Исаев, комментируя встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина накануне в Сочи.

«Уровень личного общения между главами двух государств позволяет им просто вечером в пятницу встретиться на отдыхе у российского лидера в Сочи и максимально эффективно обсудить повестку как двусторонних отношений, так и урегулирование нагорно-карабахского конфликта», - сказал Исаев.

Российский эксперт уверен, что именно этот факт во многом определяет уровень и качество отношений между двумя государствами, которые в настоящее время находятся на самой высокой точке.

Говоря о роли России в урегулировании нагорно-карабахского конфликта, он отметил, что Россия с периода Советского Союза, с начала эскалации конфликта в конце 80-х годов, являлась основным посредником в этом переговорном процессе.

«Но, на мой взгляд, Россия сегодня теряет эту инициативу основного посредника и потому, что за эти 25 с лишним лет так и не удалось обеспечить не просто деэскалацию конфликта, который постоянно находится в напряжении, но и в принципе снять напряжение во всем регионе. В связи с этим Азербайджан, на мой взгляд, хочет понять сегодняшний статус России в этом переговорном процессе», - отметил Исаев.

По словам политолога, лидеры Франции и США в самое ближайшее время перейдут к активной фазе посредничества в этом конфликте, и, скорее всего, эта позиция не будет пророссийской.

«Считаю, что России сейчас крайне важно будет выступить эффективным посредником, в противном случае в измененном формате переговоров, которого могут потребовать президенты Франции и США, Россия может быть менее значимым игроком в этом урегулировании. Это крайне опасно для самой России, поскольку конфликт является огромной проблемой не только для Азербайджана и Армении, но и для России, для которой это принципиальная геополитическая точка», - сказал Исаев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Себа Агаева)