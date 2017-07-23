Во время встречи Порошенко и Лукашенко генерал упал в обморок – ВИДЕО

2017-07-23 11:09 | www.oxu.az | 6

Главный пограничник страны Виктор Назаренко потерял сознание во время совместного заявления президентов Украины и Беларуси Петра Порошенко и Александра Лукашенко.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на СМИ, инцидент произошел в пятницу, 21 июля, во время брифинга в Киеве в здании Администрации Президента Украины.

В этот момент президент Беларуси, рассказывая о результатах переговоров с Петром Порошенко, заметил, что одному из представителей украинской делегации стало плохо и попросил, чтобы тому принесли кресло, однако мужчину, который на данный момент уже потерял сознание, вынесли из помещения.

Как стало известно позже со слов представителей пресс-службы АП, упал в обморок глава Государственной пограничной службы Украины Виктор Назаренко.

A.M.