В Иркутской области самолет-амфибия упал в озеро при посадке
2017-07-23 11:28 | www.apa.az | 4
Самолет-амфибия упал при заходе на посадку в акваторию озера Медвежье в Иркутской области.
Как передает АПА, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель западно-сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова.
По ее данным, сообщение об инциденте поступило в 08.00 местного времени.
“Самолет-амфибия Л4 выполнял частный полет, на борту находились пилот и два пассажира. По не установленным пока причинам, во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все живы”, — сказала собеседница агентства.
По данному факту следователи проводят проверку.