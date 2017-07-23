В Иркутской области самолет-амфибия упал в озеро при посадке

2017-07-23 11:28 | www.apa.az | 4

Самолет-амфибия упал при заходе на посадку в акваторию озера Медвежье в Иркутской области.

Как передает АПА, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель западно-сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова.

По ее данным, сообщение об инциденте поступило в 08.00 местного времени.

“Самолет-амфибия Л4 выполнял частный полет, на борту находились пилот и два пассажира. По не установленным пока причинам, во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все живы”, — сказала собеседница агентства.

По данному факту следователи проводят проверку.