В России самолет упал в озеро при посадке

2017-07-23 11:56 | www.oxu.az | 3

Самолет-амфибия упал при заходе на посадку в акваторию озера Медвежье в Иркутской области.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила РИА Новости официальный представитель западно-сибирского СУСК на транспорте Яна Стрижова.

По ее данным, сообщение об инциденте поступило в 08.00 местного времени.

«Самолет-амфибия Л4 выполнял частный полет, на борту находились пилот и два пассажира. По не установленным пока причинам, во время захода на посадку произошло падение в акваторию озера Медвежье. Все живы», — сказала собеседница агентства.

По данному факту следователи проводят проверку.

A.M.