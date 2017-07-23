Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции - Эрдоган

2017-07-23 11:53 | www.trend.az | 3

БАКУ /Trend/ - Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела Турции. Об этом сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции в преддверии визита в три страны Персидского залива, сообщают турецкие СМИ.

Президент Эрдоган заявил о недопустимости давления на Анкару, в том числе со стороны Берлина.

"Турция – демократическое, социально ориентированное и правовое государство. Никто не вправе вмешиваться во внутренние дела нашей страны", - подчеркнул глава государства.

По его словам, безусловно, Турецкое государство предпримет соответствующие шаги по пресечению провокаций, при которых иногда используют дипмиссии зарубежных стран.

Эрдоган привлек внимание к тому факту, что многие члены террористического течения Фетуллаха Гюлена (FETО) свободно действуют в Германии.

"Анкара передала Берлину список фамилий данных лиц. Несмотря на наличие договора об экстрадиции преступников, Германия отказалась выдать Турции террористов FETО. При этом власти Германии открыто выражают недовольство в связи с положением двух своих граждан, один из которых был осужден, а второй - арестован в Турции", - сказал президент.

Глава государства подчеркнул, что решение по делам этих лиц принимает независимое турецкое правосудие.

"Но немецкие политики пытаются использовать эту тему в качестве аргумента предвыборной пропаганды. Как известно, в октябре в Германии пройдут выборы, и ряд политиков пытается играть на настроениях внутри страны. Но это нас не касается", - добавил турецкий лидер.