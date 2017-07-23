Завтра в Баку будет до 34 градусов тепла

2017-07-23 12:33 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков, сообщили Trend в воскресенье в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако утром на полуострове местами вероятны кратковременные дожди. Временами порывистый северо-западный ветер.

Температура воздуха на Абшероне ночью составит 21-24, днем - 30-34, в Баку ночью – 22-24, днем - 32-34 градусов тепла.

Атмосферное давление будет ниже нормы и повысится с 753 мм до 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем - 45-55 процентов.

На пляжах Абшерона температура морской воды в Сумгайыте, Новханы, Пиршаги, Нардаране, Бильгя составит 25-26, Загульбе, Бузовне, Мардакане, Шувелане – 26-27, Тюркане, Говсане, Сахиле и Шихово – 27-28 градусов тепла.

В районах Азербайджана будет в основном без осадков. Однако вечером и ночью в некоторых северных и западных районах ожидаются грозовые дожди. Есть вероятность, что дожди будут интенсивными. Местами порывистый западный ветер.

Ночью температура 20-25, днем 32-37, в горах ночью 15-20, днем 23-28 градусов тепла.