Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ за незаконное уголовное преследование

2017-07-23 12:44 | www.apa.az | 7

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, обвиняемых в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Как передает АПА, об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Юнона Царева.

“По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно”, - сказала она.