Глава МИД Австрии выступил за прекращение переговоров с Турцией о вступлении в ЕС

2017-07-23 12:48 | www.trend.az | 5

Турция все больше отдаляется от Евросоюза, Брюссель должен занять четкую позицию по отношению к Анкаре. Об этом заявил глава МИД Австрии Себастьян Курц в опубликованном в воскресенье интервью германской газете Welt am Sonntag, передает ТАСС.

"Мой прогноз относительно того, что эта Турция будет все больше отдаляться от Европы, сбывается", - сказал он. Министр отметил, что "будет и дальше выступать за прекращение переговоров о вступлении в ЕС".

"Евросоюз должен, наконец, занять ясную позицию по отношению к Турции и вместо того, чтобы предлагать вступить в сообщество, стремиться к упорядоченному сотрудничеству с ней", - считает он. "Мы не можем себе позволить впасть в зависимость от Турции", - подчеркнул Курц. По его словам, важно, чтобы ЕС сам был в состоянии охранять собственные внешние границы.