В России автобус протащил ребенка по дороге – ВИДЕО

2017-07-23 12:55 | www.oxu.az | 4

В Норильске автобус протащил четырехлетнюю девочку несколько метров по дороге. Ребенка доставили в больницу с ссадинами и ушибами.

Как отмечает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте ГУ МВД по Красноярскому краю.

Ногу девочки зажало дверью, когда она вместе с матерью садилась в автобус. Водитель остановился только, когда за автобусом побежали очевидцы происшествия.

В отношении водителя составлен протокол за нарушение правил дорожного движения, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего.

Кроме того, сотрудники ГИБДД составили ряд административных материалов за нарушение правил эксплуатации автобуса.

A.M.