В аэропорту Гонконга задержали более 50 рейсов из-за шторма Roke

2017-07-23 13:24 | www.trend.az | 3

Тропический шторм Roke обрушился на Гонконг в воскресенье утром, вызвав задержку 56 рейсов в аэропорту города, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аэропорта.

"Объявленный из-за сильного ветра третий уровень опасности может оказать влияние на выполнение полетов. Пассажирам рекомендуется связаться с авиакомпаниями для получения последней информации по рейсам или же проверить статус рейса на сайте перед тем, как выезжать в аэропорт", — говорится на сайте воздушной гавани.

Утром в воскресенье метеослужбы города объявили восьмой уровень штормового предупреждения из десяти возможных, позже уровень опасности был снижен до третьего. При этом Гонконгская обсерватория рекомендует жителям города оставаться в помещениях, чтобы избежать любой опасности.

Издание South China Morning Post сообщает, что в городе было полностью приостановлено паромное сообщение, при этом метрополитен работает без сбоев.

Постепенно шторм смещается на запад в сторону китайской провинции Гуандун. Информации о пострадавших не поступало.