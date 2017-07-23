Израильское правительство не намерено отменять меры безопасности в Иерусалиме

2017-07-23 13:33 | www.apa.az | 5

Правительство Израиля не будет отменять введенные им меры безопасности в районе Храмовой горы в Иерусалиме.

Как передает АПА со ссылкой на телеканал “Аль-Маядин"”, об этом заявил в воскресенье премьер-министр Биньямин Нетаньяху.

"Система защиты Храмовой горы останется неизменной", - подчеркнул он после совещания с главами силовых ведомств. По информации "Аль-Маядин", это заседание состоялось после того, как со стороны представителей армейского командования прозвучали предупреждения о возможности перерастания волнений в арабской части Иерусалима в новое антиизраильское восстание, которое охватит Западный берег реки Иордан.

В субботу новостной портал MIGnews сообщил, что израильские стражи порядка, вероятно, создадут в районе Храмовой горы узкие "рукава безопасности" вместо установленных там рамок металлодетекторов, вызвавших бурные протесты со стороны арабов. По ним будут передвигаться на молитву в мечеть Аль-Акса мусульмане. На выходе из "рукава" лица, вызвавшие подозрения, будут остановлены и досмотрены с помощью ручного металлоискателя. Пока не известно, согласованы ли новые меры безопасности с лидерами мусульманской общины.

Как проинформировало агентство WAFA, в воскресенье на Храмовой горе появилось свыше 100 еврейских поселенцев, которых сопровождают полицейские. Арабские активисты выражают по этому поводу беспокойство и призывают население собраться на акцию у ворот Баб-эль-Асбат в Старом городе, чтобы воспрепятствовать возможным провокациям со стороны поселенцев.

В субботу несколько сотен мусульман совершили вечернюю молитву у стен мечети Аль-Акса. Девятый день местные арабы отказываются переступать порог иерусалимской мечети в знак протеста против установки у проходов к этой исламской святыне рамок металлодетекторов. Введение израильскими властями дополнительных мер безопасности в Старом городе последовало за вооруженным нападением 14 июля на полицейский патруль. В результате вылазки погибли двое израильтян, еще один получил ранения.