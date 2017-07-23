Военный прокурор Украины заочно арестован в РФ

2017-07-23 13:41 | www.oxu.az | 4

Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест прокурора Главной военной прокуратуры Украины Руслана Кравченко и следователя по особо важным делам украинской Генпрокуратуры Вадима Приймачока, обвиняемых в привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Как передает Oxu.Az, об этом ТАСС сообщила пресс- секретарь суда Юнона Царева.

«По ходатайству следователя суд избрал в отношении находящихся в международном розыске Кравченко и Приймачока меру пресечения в виде заключения под стражу заочно», - сказала она.

A.M.