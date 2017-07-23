Мобильный оператор Азербайджана тестирует сервис "виртуальный номер"

2017-07-23 14:11 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Оператор мобильной связи Азербайджана ООО Azercell Telecom тестирует новую услугу "виртуальный номер", сказал Trend источник на телекоммуникационном рынке страны.

По словам собеседника агентства, сервис будет доступен абонентам оператора после того, как будет одобрен соответствующими ведомствами страны.

Возможность активации "виртуального номера" дополнительно к основной используемой Sim-карте можно будет посредством SMS и USSD команд. Второй номер будет привязан к основному, его можно будет использовать временно или отключить.

"Виртуальный номер" гарантирует конфиденциальность, когда возникает необходимость оставить контактный телефон незнакомым людям, в объявлении, в анкете, при заказе доставки и т.д.

Использование дополнительного номера не повлечет за собой дополнительных расходов на мобильную связь, кроме ежемесячной абонентской платы в размере двух манатов.

Тарификация вызовов и сообщений с использованием второго номера будет осуществляться согласно действующему у абонента тарифному плану.

(Автор: Гусейн Велиев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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