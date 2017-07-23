Дмитрий Савельев: "Дружественные отношения между Россией и Азербайджаном будут только развиваться, несмотря на все попытки нас рассорить"

2017-07-23 14:24 | www.apa.az | 4

“Это еще одно весомое подтверждение того, что дружественные отношения между Россией и Азербайджаном будут только развиваться, несмотря на все попытки нас рассорить”.

Об этом московскому корреспонденту АПА заявил руководитель межпарламентской группы дружбы Азербайджан-Россия, депутат Госдумы РФ Дмитрий Савельев, комментируя встречу президентов России и Азербайджана, состоявшейся накануне в Сочи.

“Наших президентов и наши народы связывает проверенная временем дружба, мы всегда будем друга для друга стратегическим партнерами. Несомненно, есть те, кому такие прочные, построенные на взаимном уважении и поддержке связи между нашими странами не выгодны. Они всячески стремятся очернить Россию и Азербайджан как друг перед другом, так и перед мировым сообществом. Но в конечном итоге, правда всегда выходит наружу: и Россия, и Азербайджан открыты для прессы, для туристов, для бизнеса, для международных наблюдателей. Все вопросы обсуждаются между руководителями наших стран в рабочем режиме. Ключевые решения реализуются последовательно и качественно, положительно влияя на развитие отношений между Россией и Азербайджаном во всех сферах.Таким же образом будет строиться и наше дальнейшее взаимодействие”,- отметил он.