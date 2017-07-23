Обнародованы результаты вступительного экзамена по I и IV группам специальностей

2017-07-23 14:26 | www.oxu.az | 3

Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) объявил результаты состоявшихся 22 июля вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на trend, об этом сообщает в воскресенье ГЭЦ.

Азербайджанский сектор - I группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/a1_001.htm

Азербайджанский сектор - IV группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/a4_001.htm

Русский сектор - I группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/r1_001.htm

Русский сектор - IV группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/r4_001.htm

A.M.