Восемь погибших мигрантов обнаружены в прицепе грузовика в Техасе

2017-07-23 14:24 | www.trend.az | 4

Восемь человек, включая двоих детей, обнаружены мертвыми в прицепе грузовика, перевозившего мигрантов, на юге штата Техас, передает ТАСС со ссылкой на сайт телеканала CNN.

Инцидент произошел в городе Сан-Антонио. Всего, по данным местных властей, в фургоне были 38 мигрантов, 20 из них госпитализированы. Состояние некоторых из пострадавших оценивается как критическое.

Сообщается, что полиция прибыла на место происшествия после звонка из магазина, рядом с которым было припарковано транспортное средство.