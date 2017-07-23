Встреча президентов России и Азербайджана принесет пользу развитию двусторонних отношений - депутат

2017-07-23 14:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Проведенные встречи между президентами Азербайджана и России, принесут пользу развитию двусторонних отношений. Об этом сказал в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Джаваншир Фейзиев, комментируя встречу президентов Азербайджана и России Ильхама Алиева и Владимира Путина, которая состоялась в пятницу в Сочи.

Депутат отметил, что встречи между президентами Азербайджана и России получили регулярный характер.

"Россия является одним из значимых сопредседателей Минской группы, созданной для урегулирования нагорно-карабахского конфликта, основной силой в регионе, а также важным партнером для Азербайджана. Также очень важно проведение постоянных консультаций с Россией в области урегулирования конфликтов в регионе. В то же время Россия считает себя правопреемницей Советского союза, и по этой причине она должна нести ответственность в урегулировании конфликтов, которые начались в период СССР. Считаю, что если Россия захочет предпринять важные шаги в направлении решения этих конфликтов, эти проблемы в регионе найдут свое решение в ближайшее время", - сказал депутат.

Фейзиев отметил, что сегодня Азербайджан проводит независимую политику соседства с Россией.

"Россия является крупнейшим торговым партнером и самым крупным соседом Азербайджана. Считаю, что проведенные встречи между президентами Азербайджана и России принесут пользу развитию двусторонних отношений", - сказал депутат.