Численность командного состава ВС Турции сократилась на 40%

2017-07-23 14:44 | www.trend.az | 4

Численность высшего командного состава ВС Турции в рамках структурных реформ, проведенных после предотвращения попытки переворота 15 июля 2016 года, сократилась на 40 процентов. При этом число генералов и адмиралов в ВС Турции сократилось с 326 до 196, сообщают турецкие СМИ.

Для устранения нехватки военных были подписаны контракты с 13125 военнослужащими на замещение должностей офицеров и младшего командного состава.

В рамках реформ в военной сфере Министерство национальной обороны Турции приняло решение о создании Университета национальной обороны, в ведение которого были переданы турецкие военные училища.

В то же время резко выросло число абитуриентов, подавших документы для поступления в военные училища.

Если в 2016 году число граждан, подавших документы в Военное училище Сухопутных войск ВС Турции, составило 46736, то в 2017 году - уже 157635.

При этом число абитуриентов, подавших документы в Высшее военно-морское училище, выросло с 33405 (в 2016 году) до 135012.

В училище ВВС Турции в 2017 году подали документы 144169 человек против 27882 - в 2016 году.

Напомним, что в ночь на 16 июля прошлого года в Турции группа мятежников совершила попытку военного переворота. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибло более 250 турецких граждан, более двух тысяч человек получило ранения, мятеж был подавлен.

Власти Турции обвиняют проживающего в США Фетхуллаха Гюлена в содействии попытке переворота.