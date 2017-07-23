Туркменистан приглашает инвесторов в газохимическую отрасль

2017-07-23 15:00 | www.trend.az | 5

АШХАБАД /Trend/ - Туркменистан планирует строительство нескольких крупных газохимических комплексов, сообщает источник в ТЭК страны.

Речь идет о производстве полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, моноэтиленгликоля, диметилэфира и другой химической продукции с использованием современных технологий по извлечению из природного газа этана, а также с использованием технологии МТО (methanol to olefin) по извлечению и переработке метана.

Кроме того, продолжается работа по реализации проекта строительства завода по производству жидких нефтепродуктов из природного газа (по технологии GTL).

Источник также отмечает, что Туркменистан готов изучить и другие предложения иностранных инвесторов по организации инвестиционных проектов, направленных на высокотехнологическую переработку природного газа и производство экспортно ориентированных продуктов.

Для участия в их реализации считается возможным использовать несколько форм взаимовыгодного сотрудничества. В рамках Договора о разделе продукции, в рамках сервисного контракта - по проектам обустройства месторождений и строительству газохимических производств, в рамках совместных предприятий – для обслуживания и ремонта нефтегазового оборудования, управления производственным процессом и маркетингом продукции.

В Туркменистане приняты законы "Об углеводородных ресурсах", "Об иностранных инвестициях", "Об инвестиционной деятельности".

(Автор: Гусейн Гасанов. Редактор: Ирина Парфёнова)