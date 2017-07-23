Умер первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов

2017-07-23 15:48 | www.apa.az | 5

Ушел из жизни первый легальный миллионер СССР Артем Тарасов.

Как передает АПА со ссылкой на РИА Новости, Тарасову было 67 лет.

В 1987 году он создал один из первых кооперативов в СССР, а уже через два года заявил по телевидению, что стал первым легальным миллионером в стране. В 1990 году стал народным депутатом РСФСР. После развала Союза эмигрировал в Великобританию, однако вернулся в Россию и был избран в Госдуму первого созыва. В 1996 году выдвигался кандидатом в президенты, но в итоге не участвовал в выборах, так как его не зарегистрировали. В прошлом году баллотировался от в Госдуму от партии “Яблоко”. Был генеральным директором “Института Инноваций”.