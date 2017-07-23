Экс-представитель Белого дома Шон Спайсер при увольнении украл мини-холодильник – FOTO

2017-07-23 15:41 | www.oxu.az | 4

СМИ узнали, что бывший официальный представитель президентской администрации Шон Спайсер, покидая Белый дом, забрал с собой мини-холодильник, которым пользовались младшие сотрудники. Что стало причиной такого поведения экс-чиновника, неизвестно.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на издание The Wall Street Journal, Шон Спайсер, ранее занимавший пост официального представителя президентской администрации и покинувший его в знак протеста против назначения нового директора по коммуникациям, уволился не с пустыми руками.

Как выяснилось, на память о работе в Белом доме Спайсер прихватил с собой «сувенир» в виде мини-холодильника, которым пользовались младшие сотрудники администрации главы государства. По какой причине бывший пресс-секретарь Белого дома поступил столь необычным образом, не сообщается. Сам Спайсер не давал никаких комментариев по этому поводу. По информации прессы, сначала Спайсер попросил бывших коллег, чтобы они подарили ему вышеупомянутый холодильник, однако, они ответили на его просьбу категорическим отказом. Тогда экс-чиновник дождался заката и тайно вынес предмет бытовой техники из Белого дома. За этим занятием его застал один из припозднившихся сотрудников администрации главы государства.

Напомним, ранее стало известно, что Шона Спайсера на посту пресс-секретаря Белого дома сменит Сара Сандерс, которая ранее занимала должность его заместителя. Об этом представителям СМИ сообщил новый директор по коммуникациям Энтони Скарамуччи, которого утвердили на этом посту в минувшую пятницу. Отмечается, что именно назначение Скарамуччи стало причиной разногласий между Шоном Спайсером и президентом США Дональдом Трампом, и в итоге на фоне возникших противоречий Спайсер принял решение покинуть Белый дом.

A.M.