Генсек ОПЕК рассказал о соблюдении венского соглашения

2017-07-23 15:45 | www.trend.az | 4

Приверженность стран ОПЕК и ряда не входящих в эту организацию государств (ОПЕК+) своим обязательствам по сокращению добычи нефти в рамках соответствующего соглашения за полгода его действия была превосходной, сообщил журналистам генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо, передает РИА Новости.

"Данные в среднем за шесть месяцев были превосходными", — сказал Баркиндо.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.