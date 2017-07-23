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Настоящее чудо! Женщина после смерти родила ребенка в гробу – ФОТО

2017-07-23 16:49 | www.oxu.az | 4

В жизни случаются вещи, которые не поддаются никакому объяснению. И этот случай из их числа. В Торонто произошел уникальный случай — рождение ребенка в гробу. Этот случай нельзя назвать… В жизни случаются вещи, которые не поддаются никакому объяснению. И этот случай из их числа.

В Торонто произошел уникальный случай — рождение ребенка в гробу.  Этот случай нельзя назвать ничем иным, кроме как чудом.

Самое печальное в этой истории то, что женщина, находившаяся на 7 месяце беременности, ехала в больницу, но потеряв управление, попала в ужасное ДТП, в результате которого скончалась от многочисленных травм головы и грудной клетки.

Врачи констатировали смерть и матери и ребенка.

На следующий день, во время похорон, в момент погребения был услышан плач ребенка. И он раздавался не откуда-то, а из гроба! Каково же было удивление людей, увидев столь необыкновенное явление! Ведь женщина была мертва уже 23 часа, 17 часов тело женщины находилось в холодильнике морга. Как ребенок выжил без кислорода — остается загадкой для всех. Это явление не смог объяснить даже врач, констатировавший смерть женщины: «Я работаю врачом 22 года… Я не знаю чем это назвать, если не чудом!»

Девочка родилась слабой и в течение 4 месяцев была инкубаторе. Имя женщины, ребенка и семьи не разглашаются в целях безопасности.

Женщина из Торонто родила ребенка после того как её тело уже опускали в гробу под землю.

Как врачи не усмотрели то, что ребенок жив остается загадкой, но то что девочка выжила, является прямым доказательством что чудеса бывают.

A.M.

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