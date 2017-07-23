В Азербайджане появился еще один футбольный клуб

2017-07-23 17:05 | www.apa.az | 5

В Азербайджане создан новый футбольный клуб. Как передает АПА, в новосозданный клуб “Масаллы” привлечены несколько игроков команды “Хазар-Лянкяран”.

Новый клуб намерен принимать участие в чемпионате страны. Как сообщил АПА глава пресс-службы клуба Миралем Гашимов, команда “Масаллы” будет представлять юг страны. Вчера состоялась презентация клуба и уже определились спонсоры команды.

Команда временно будет тренироваться на стадионе поселка Эркиван.