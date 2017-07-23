Британские подводники нашли четыре тонны золота на корабле SS Minden

2017-07-23 17:10 | www.oxu.az | 4

Британские подводники обнаружили у берегов Исландии на немецком грузовом корабле времен Второй мировой войны ящик с золотом, которое могло принадлежать нацистам и стоимость которого может составить до ста миллионов долларов.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает издание Daily Mail.

По информации издания, члены британской компании Advanced Marine Services нашли на корабле SS Minden четыре тонны золота, которое предположительно было взято из южноамериканских банков. Сообщается, что корабль направлялся в Германию из Бразилии и затонул примерно в 190 километрах от берегов Исландии в сентябре 1939 года. Отмечается, что Адольф Гитлер приказал капитану корабля затопить его, когда судно было замечено флотом Великобритании, чтобы британцам не достался перевозимый груз.

Морская служба обратилась к исландскому правительству с просьбой сделать отверстие в корабле для изъятия ящика. Как отмечает издание Sun, служба хочет вывезти золото в Британию.

Ранее береговая охрана Исландии обвиняла членов группы в том, что они ищут обломки корабля без соответствующего разрешения от исландских властей.

A.M.