В Азербайджане появился еще один футбольный клуб – ФОТО

2017-07-23 17:14 | www.oxu.az | 7

В Азербайджане создан новый футбольный клуб.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, в новосозданный клуб «Масаллы» привлечены несколько игроков команды «Хазар-Лянкяран».

Новый клуб намерен принимать участие в чемпионате страны. Как сообщил глава пресс-службы клуба Миралем Гашимов, команда «Масаллы» будет представлять юг страны. Вчера состоялась презентация клуба и уже определились спонсоры команды.

Команда временно будет тренироваться на стадионе поселка Эркиван.

A.M.