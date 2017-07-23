Глава CENTCOM обсудил с эмиром Катара борьбу с терроризмом

2017-07-23 17:15 | www.trend.az | 6

Глава Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) генерал Джозеф Вотел обсудил с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани совместные усилия двух стран в борьбе с терроризмом, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Jazeera.

По его информации, американский генерал, возглавляющий CENTCOM, в сферу оперативной ответственности которого входит Ближний Восток, "отметил роль Катара в борьбе с терроризмом, сохранении безопасности и стабильности в регионе".

В Дохе (Катар) расположена американская военная база Эль-Удейд, где расквартированы 11 тыс. военнослужащих США и стран ведомой США контртеррористической коалиции. База имеет большое значение для проведения операций против группировки "Исламское государство" (ИГ). Как заявляли в Пентагоне, ситуация вокруг Катара не повлияла на текущую работу объекта. Однако, как уточняли в ведомстве, сложившаяся кризисная ситуация затрудняет долгосрочное планирование военных операций США на Ближнем Востоке.