Пресс-секретарь Трампа: администрация поддерживает санкции против России

2017-07-23 17:48 | www.trend.az | 6

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции в отношении России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал ABC.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате.

"Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности", — заявила Сандерс в интервью телеканалу.

Еврокомиссия уже назвала проект односторонними действиями Вашингтона и полагает, что он может привести к масштабным, неизбирательным и непредвиденным последствиям.