Пресс-секретарь Трампа: администрация поддерживает санкции против России

2017-07-23 18:01 | www.apa.az | 3

Глава пресс-службы Белого дома Сара Сандерс заявила, что администрация президента США Дональда Трампа поддерживает санкции в отношении России.

Как передает АПА, об этом сообщает телеканал ABC.

В субботу стало известно, что республиканцы и демократы из обеих палат американского конгресса согласовали текст законопроекта по санкциям против России и Ирана. Документ был опубликован на сайте конгресса и в ближайшие недели пройдет голосование в палате представителей (во вторник) и сенате.

Администрация поддерживает жесткость в отношении России и введение этих санкций, в частности", — заявила Сандерс в интервью телеканалу.

“Мы продолжим работать с палатой (представителей) и сенатом, чтобы ввести в действие эти жесткие санкции против России, пока ситуация на Украине не нормализуется”, — добавила она.