В Афганистане ликвидировали не менее 34 боевиков "Талибана"

2017-07-23 18:23 | www.trend.az | 4

По меньшей мере 21 боевик ликвидирован, 20 получили ранения в результате двух столкновений сил безопасности с представителями радикального движения "Талибан" в провинции Кандагар на юге Афганистана, передает ТАСС со ссылкой на Синьхуа.

По его данным, боевики атаковали контрольно-пропускной пункт в районе Неш поздно вечером в субботу. "Сотрудники полиции вступили в бой с талибами, - отметил пресс-секретарь местной полиции Зия Дурани. - В результате перестрелки удалось ликвидировать 15 боевиков, еще 20 получили ранения. В столкновениях погибли 4 полицейских, 6 получили ранения".

В соседнем районе Майванд афганские силы специального назначения провели операцию, в результате которой были убиты шесть боевиков, в том числе один из местных главарей "Талибан", известный как Майванд Хан, добавил представитель полиции.

Синьхуа со ссылкой на представителя армии также сообщило, что по меньшей мере 13 боевиков "Талибана" ликвидированы в результате авиаудара афганских ВВС по позициям талибов в районе Хан Абад в провинции Кундуз на севере исламской республики.

"Используя информацию разведки, правительственные ВВС сегодня рано утром нанесли авиаудар по позициям "Талибан" в районе Хан Абад, - отметил источник. - В результате атаки уничтожены 13 боевиков, три получили ранения". Информации о наличии пострадавших среди мирного населения не приводится.