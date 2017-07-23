В Азербайджане обнародованы результаты экзамена по I и IV группам специальностей

2017-07-23 18:38 | www.apa.az | 4

Государственный Экзаменационный Центр (ГЭЦ) Азербайджана объявил результаты состоявшихся 22 июля вступительных экзаменов в высшие учебные заведения по I и IV группам специальностей, сообщает АПА.

Азербайджанский сектор - I группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/a1_001.htm

Азербайджанский сектор - IV группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/a4_001.htm

Русский сектор - I группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/r1_001.htm

Русский сектор - IV группа:

http://eservices.dim.gov.az/exam/2017/1_4_22_2017/r4_001.htm