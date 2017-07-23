Лайма Вайкуле: Только азербайджанцы смелые, они взяли меня на работу

2017-07-23 18:30 | www.oxu.az | 4

В Юрмале начался третий фестиваль Лаймы Вайкуле «Laima. Jurmala. Rendez-vous».

Как передает Oxu.Az со ссылкой на haqqin.az, фестиваль, о котором сама Лайма говорит, что он не имеет ничего общего с «Новой волной», тем не менее, напоминает по формату предшественника. Что ни говори, этот праздник под эгидой знаменитой латвийской певицы занял место ушедшей эпохи «ярмарки тщеславия» во главе с московскими «королями попсы».

Лайма напротив – это всегда символ вкуса, стиля, изящества и элегантности. Потому ее охотно поддержали Юрмальская Дума, крупные бизнесмены Латвии, банк, компании недвижимости, несколько крупных международных каналов, в том числе азербайджанский.

Знаменитый концертный зал «Дзинтари» на сей раз «накроет волна» из 70 артистов, которые съедутся из 11 стран мира. Лайма организует праздник, а не конкурс. В этом разница между «свиданием Лаймы» и его предшественником. В пресс-конференции участвовала не только Лайма, как хозяйка. Здесь были - мировая оперная дива, солистка Метрополитен-опера Кристине Ополайс, популярный, с легкой руки Раймонда Паулса, на всем постсоветском пространстве Интарс Бусулис, латвийские звезды Рихардс Леперс, Мариус Рива, Айя Андреева.

- Лайма, после юрмальского холодного лета вы сразу летите в Баку на фестиваль «Жара-2017». Вы летите в город, в котором вы провели несколько лет, вы там работали, вы – заслуженная артистка Азербайджана, работали в «Азконцерте». Вы туда приезжаете, как к себе домой, как в родной город, или все-таки это для вас чужой город? Что вы будете представлять на этом фестивале, какие песни будете исполнять? Кто для вас самый интересный молодой исполнитель, на сегодняшний день – азербайджанский певец?

- Я действительно с удовольствием еду в Баку. Я очень благодарна «Азконцерту», где проработала много лет. Это было первое мое важное место работы. Ведь когда я стала популярной, это было первым моим местом работы, когда я была невыездной, куда меня приняли. Никто не решился – только азербайджанцы были смелые и взяли меня на работу. И больше того, скажу такую вещь: я как-то Раймонду Паулсу говорила - у нас были совместные концерты в Москве с Раймондом – и каждый вечер из Азербайджана мне присылали из «Азконцерта» - вот такие огромные охапки цветов! И плюс фрукты, и все остальное. Каждый день это было – а у нас было 14 концертов – и 14 раз это присылали. Я говорила: Раймонд, вы когда-нибудь получали от Рижской филармонии такое?!.. – Нет, никогда, отвечал маэстро.

Поэтому я очень благодарна. Я еду действительно как к себе домой. Но так совсем нельзя. У нас же, у латышей, принято, что чувствуй себя как дома, но не забывай, что ты в гостях. Вот с этим ощущением я и еду. Ну, компания у меня хорошая. Потому что я в Азербайджане многих хорошо знаю. Поэтому я с удовольствием еду.

- А что вы будете петь?

- Я буду петь сольную песню, пока не решила какую. Какое настроение будет после фестиваля в Юрмале, насколько я «сдуюсь»…

- Спасибо! До встречи в Баку!

A.M.