В Баку прошла церемония вручения независимой национальной премии "Mətbuatın dostu" (ФОТО)

2017-07-23 18:47 | www.trend.az | 8

БАКУ /Trend Life/ - В Баку прошла церемония вручения традиционной независимой национальной премии "Mətbuatın dostu", посвященного 142-летию Национальной прессы Азербайджана, сообщает Trend Life. Премия вручается за вклад в развитие журналистики и СМИ.

Ведущими праздничного вечера были Забир Алиев и Садагат Рашидгызы, которые поздравили гостей с Днем национальной прессы, рассказали историю становления национальной прессы, отметили успехи и ее роль в современном мире. Затем состоялось награждение группы журналистов, представителей СМИ в области телевидения и радиовещания, а также общественных деятелей и представителей культуры, внесших вклад в развитие азербайджанской прессы, дипломами и ценными призами. Среди лауреатов премии корреспондент АМИ Trend Вугар Иманов. В рамках церемонии была представлена концертная программа с участием популярных исполнителей, разыграна лотерея от спонсоров мероприятия.

Выступившие отметили, что национальная журналистика развивается и играет большую положительную роль в обществе, в Азербайджане полностью обеспечена свобода слова, никаких ограничений нет, со стороны государства уделяется особое внимание и забота к журналистам. В частности, одним из проявлений этой политики является также строительство зданий для журналистов. В преддверии профессионального праздника с участием Президента Азербайджана Ильхама Алиева состоялась торжественная церемония открытия нового жилого здания, построенного для журналистов. Это второе по счету здание. В первом здании уже несколько лет живут журналисты. В первом здании 156 квартир, во втором же 255 квартир. Одновременно был заложен фундамент третьего здания. И в третьем здании предполагается 255 квартир.

День национальной прессы Азербайджана отмечается 22 июля. Именно в этот день в 1875 года в Азербайджане увидел свет первый номер газеты "Экинчи", учредителем которой был Гасан-бек Зардаби. Тем самым была заложена основа национальной прессы, а эта дата впоследствии стала отмечаться как День национальной прессы.

Несмотря на то, что газета "Экинчи" издавалась всего чуть дольше двух лет, с 22 июля 1875 года до сентября 1877 года, она сыграла незаменимую роль в формировании и развитии национальной прессы. Можно сказать, что "Экинчи" возложила на себя просветительскую миссию. За короткое время она стала популярной в среде интеллигенции и простых людей. Национальная пресса Азербайджана значительно повлияла на формирование национального самосознания в конце 19 - начале 20 веков, что не в последнюю очередь способствовало созданию первой демократической республики на всем Востоке и предоставлению права голоса женщинам уже в 1919 году. За прошедшие годы азербайджанская пресса была зеркалом, отражающей мнения общества на происходящие процессы.

(Автор: Вугар Иманов)