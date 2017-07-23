Возвращаясь из Баку, бывший мэр Тбилиси попал в ДТП

2017-07-23 19:00 | www.oxu.az | 6

Бывший мэр Тбилиси Вано Зоделава находится в тяжелом состоянии после масштабной автомобильной аварии на окраине столицы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на «Новости-Грузия», сегодня стало известно, что он стал участником ДТП, произошедшего в ночь на 22 июля в районе Квемо Поничала. На дороге столкнулись автомобили марок «Мерседес», «Хонда» и «Опель». Водитель последней, 35-летний мужчина, скончался на месте.

60-летний экс-мэр, который возвращался в Грузию из Азербайджана, во время аварии получил серьезные травмы. Он был доставлен в клинику New Hospitals в Тбилиси, где ему провели трепанацию черепа. В настоящее время Зоделава находится в реанимационном отделении больницы.

Вано Зоделава занимал должность мэра Тбилиси с 1998 по 2004 год.

Уголовное дело возбуждено по части 5 статьи 276 УК Грузии – «нарушение безопасности движения или эксплуатации транспорта, повлекшее причинение смерти человека». Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до семи лет.

A.M.