В Баку прошел грандиозный Фестиваль йоги на открытом воздухе (ФОТО)

2017-07-23 19:03 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend Life/ - Пространство Современного Искусства YARAT совместно с Управлением Приморского бульвара при Кабинете министров Азербайджанской Республики в рамках программы YARAT Freestyle провело сегодня грандиозный Фестиваль йоги на открытом воздухе, сообщает Trend Life.

Фестиваль йоги на открытом воздухе – это яркие впечатления, занятия с лучшими преподавателями по йоге, мастер-классы для детей, здоровая еда и отличное настроение! И, конечно же, популяризация здорового образа жизни.

Перед началом фестиваля всем участникам была представлена подробная информация о практиках йоги, лекциях, мастер-классах, консультациях, занятиях для детей, а также о времени их проведения и преподавателях.

Фестиваль начался в 10.00 с массового занятия йогой под открытым небом, которое провел инструктор по йоге, директор организации The Art of Living Azerbaijan Кянан Мамедов. Среди участников массового занятия были как новички, так и опытные участники, которые занимаются йогой на протяжении многих лет.

В беседе с корреспондентом Trend Life Кянан Мамедов поделился впечатлениями о мероприятии, подчеркнув, что Фестиваль йоги на открытом воздухе, вдохновил его и участников на дальнейшее саморазвитие.

"Фестиваль вызвал большой интерес! Среди участников были те, кто впервые посетил занятия по йоге, и многие из них серьезно заинтересовались обучением. Сегодня мы не только рассказываем о йоге, но и показываем практический аспект, когда человек может почувствовать эффект", - сказал он.

По словам Мамедова, для одних йога – это спорт, для – других философия.

"Йога заключается не только в упражнениях, есть различные стили, которые включают как физический аспект йоги, так и философскую часть. И обычно новички воспринимают занятия по йоге со спортивной точки зрения, но в дальнейшем они ощущают значительные душевные перемены – внутреннее спокойствие, гармонию. Слово "йога" от санскритского корня означает объединение – гармония тела, души и ума", - добавил он.

После массового занятия йогой, в течение дня прошло множество различных мероприятий. Участники фестиваля могли выбрать для себя различные практики йоги –Хатха-йога, Флай-йога, Шри Шри йога и другие, послушать лекции об основополагающих принципах йоги, медитации, правильном питании и вегетарианстве, посетить мастер-классы по айкидо, капоэйры, а также терапии и консультации. Организаторы фестиваля также подготовили специальные мероприятия для детей – это фейс-арт, йога для детей, рисование.

Все занятия в рамках фестиваля прошли под шатрами на зеленых газонах у Каспийского моря, что позволило участникам почувствовать полное единение с природой и укрепить свои силы.

Как рассказала Trend Life одна из участниц мероприятия - банковский сотрудник Сабина Мустафаева, на фестивале она получила колоссальные впечатления.

"Я занимаюсь йогой почти три года, и стараюсь не пропускать подобные мероприятия. Фестиваль – прекрасная возможность познакомиться с единомышленниками, узнать о различных направлениях йоги, посетить занятия и мастер-классы. Очень хочу, чтобы подобные фестивали проводились чаще. Во время занятий ощущаешь прилив энергии, так что всем советую заниматься йогой", - сказала она.

Другая участница фестиваля – домохозяйка Тарана Мамраимова первый раз посетила занятия по йоге. "Сегодня впервые участвовала в массовом занятии, и признаюсь, мне очень понравилось. Фестиваль организован замечательно, мне как маме троих детей очень понравилось, что предусмотрено множество занятий для малышей, так что довольны все - и дети и родители", - подчеркнула она.

Отметим, что партнеры фестиваля - посольство Индии в Азербайджане, студия йоги "Yoga Shahi", Международный фонд "The Art Of Living", детская организация "Sevimli Bala". Техническая поддержка - Şirin Su, Grafika

(Автор и фото: Джани Бабаева)