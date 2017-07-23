Военные корабли России прибыли в Баку - ВИДЕО

2017-07-23 19:08 | www.apa.az | 4

Для принятия участия в международном состязании “Кубок моря – 2017”, которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23-го июля в Баку прибыли малый ракетный корабль “Град Свияжск” и спасательно-буксирное судно “СБ-45” Каспийской флотилии ВМФ России.

Как сообщает АПА со ссылкой на сайт Минобороны, в состязаниях, которые будут проходить с 1-го по 11-ое августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.