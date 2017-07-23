Военные корабли России прибыли в Баку – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-23 19:15 | www.oxu.az | 4

Для принятия участия в международном состязании «Кубок моря – 2017», которое пройдет в территориальных водах Азербайджана в Каспийском море, 23-го июля в Баку прибыли малый ракетный корабль «Град Свияжск» и спасательно-буксирное судно «СБ-45» Каспийской флотилии ВМФ России.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на сайт Минобороны, в состязаниях, которые будут проходить с 1-го по 11-ое августа, примут участие военные корабли Азербайджана, России, Ирана и Казахстана.

A.M.