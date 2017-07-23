Мужчина четыре года не выносил мусор, чтобы показать это! – ФОТО + ВИДЕО

2017-07-23 19:32 | www.oxu.az | 8

В 2011 году фотограф Антуан Репессе из Лилля перестал выбрасывать перерабатываемые отходы, чтобы сделать наглядный проект, рассказывает Lifter со ссылкой на Bored Panda. Четыре года спустя он создал серию «#365 Unpacked», призывая нас пересмотреть своё потребительское отношение.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, за 4 года Антуан собрал 70 кубометров мусора: 1600 пакетов из-под молока, 4800 втулок от туалетной бумаги и 800 кг газет. Потом он рассортировал мусор для большей наглядности. Он объясняет:

«Я хотел придать своей работе эстетическое измерение. Решение рассортировать отходы создаёт эффект наглядности. Я старался создать идеальную картинку, от которой становится не по себе».

Антуан надеется, что его проект заставит людей задуматься о проблеме бытовых отходов и глобального потепления, которые незаметны в нашей повседневной жизни.

«Нам часто говорят об объемах производимого нами мусора, но мне кажется, одна картинка нагляднее тысячи слов. Надеюсь, мой проект вдохновит людей на изменения».

A.M.