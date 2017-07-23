Число жертв холеры в Йемене достигло 1858 человек

2017-07-23 19:42 | www.trend.az | 5

Число жертв эпидемии холеры в Йемене достигло 1858, передает Анадолу со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, с 27 апреля и до настоящего времени в Йемене зафиксировано около 384 тысяч 719 случаев заражения холерой.

Только за последние сутки жертвами холеры в стране стали 11 человек.

Из-за продолжающегося вооруженного конфликта в Йемене около трех миллионов человек стали вынужденными переселенцами и не имеют доступа к питьевой воде и средствам гигиены.