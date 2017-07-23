Yemen'deki kolera salgınında bin 858 kişi hayatını kaybetti

2017-07-23 19:45 | www.trend.az | 0

Yemen'deki kolera salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının bin 858'e yükseldiği bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden (DSÖ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Yemen'de son 24 saatte 11 kişi daha kolera nedeniyle yaşamını yitirdi. Buna göre, ülkenin 21 vilayetinde 27 Nisan'dan bu yana görülen salgında ölenlerin sayısı bin 858'e çıktı.

Açıklamada, bu süre zarfında tespit edilen şüpheli kolera vakasının ise 384 bin 719 olduğu aktarıldı.

Yemen'de iki yıldan uzun süredir devam eden çatışmalar nedeniyle ülke içinde yerinden edilmiş yaklaşık 3 milyon kişinin, temiz içme suyu olmaması ve atıkların toplanamaması sonucu hemen her gün koleraya yakalanma riski bulunuyor.

Kaynak: AA